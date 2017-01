"Cercando il Polo d'Italia": le temperature estreme invernali a Passo Vezzena

Sabato 21 gennaio Biosphare Guide organizza l'escursione-ciaspolata "Cercando il Polo d'Italia" nell'Altopiano di Asiago a Passo Vezzena al confine tra Veneto e Trentino con un nuovo progetto di monitoraggio delle temperature estreme invernali a cura dell'Associazione Meteo Triveneto. Ritrovo alle 16.30 presso l'Hotel Vezzena in località Passo Vezzena a Levico Terme (TN) per l'iscrizione, aperitivo o bevanda calda, spiegazione del "progetto doline" da parte dell'esperto di Meteo Triveneto e scarico dei dati nel datalogger di "Busa Verle" per la descrizione dell'itinerario e preparazione dell'escursione. La morfologia del territorio dell'Altopiano di Asiago presenta numerosissime doline di origine carsica. Si tratta di avvallamenti più o meno profondi ed ampi che si prestano al particolare fenomeno dell'inversione termica: una statificazione di masse d'aria via via più fredde man mano che si scende all'interno di esse. Attraverso le competenze e le informazioni scientifiche di Meteo Triveneto si potrà approfondire il principio, su cui si basa il fenomeno e sperimentare di persona le vari fasi di rilevamento e raccolta dati, nonché provare l'esperienza di vivere le temperature estreme scendendo all'interno di questi "laghi d'aria gelata". Grazie a questo progetto scientifico si è stabilito il nuovo record di temperatura minima mai registrato sul suolo italiano: -49,6 °C registrato il 10 febbraio del 2013 in una località delle Pale di San Martino. La temperatura minima assoluta registrata presso il sito di Busa Verle è stata di -31,6 °C il 3 febbraio 2012. L'escursione partirà alle 17.30 con rientro al rifugio verso le 20 per la cena facoltativa (non inclusa nella quota di partecipazione). Per questa esperienza sono richiesti abbigliamento caldo e tecnico, scarponcini da trekking impermeabili, guanti caldi, berretto invernale e una bandana o sciarpa per coprire le vie aeree. In condizioni di terreno innevato sono richieste ciaspole e bastoncini, che si potranno noleggiare sul posto al costo di 8 euro. Prezzi escursione + guida: 12 euro adulti - 8 euro per soci Aigae e ragazzi under 12. L'evento verrà confermato in base al numero minimo di partecipanti ed alle condizioni meteorologiche. Infoline: 0445.1716489 - guide@biosphaera.it.

