Centro storico e quartieri di Vicenza: appuntamenti dal 30 giugno al 4 luglio

Eventi in centro storico

Sabato 30 giugno, dalle 17 alle 22, in piazza delle Erbe, “Danza in Piazza”, spettacolo di intrattenimento con esibizioni di flamenco, danza scozzese ed irlandese, pizzica salentina, street dance e danza classica con la partecipazione del pubblico. A cura dell'associazione "Botteghe di Piazza delle Erbe" in collaborazione con l’associazione “Fluente Flamenca” e con l'ufficio partecipazione.

Info: botteghe.piazza.erbe@gmail.com

Eventi nei quartieri

Sabato 30 giugno, alle 21.15, nel cortile del Centro civico di Villa Lattes, in via Thaon di Revel 44, “Ben Hur - Una storia di ordinaria periferia” con la Compagnia Teatrale “La Moscheta” di Colognola ai Colli (Verona). Spettacolo inserito nella 24^ edizione di “Teatrosottolestelle 2018”, tradizionale rassegna teatrale con compagnie teatrali amatoriali venete a cura Compagnia Teatrale La Ringhiera con l'ufficio partecipazione.

Informazioni: La Ringhiera cell. 347 1747432 mpia@teatroringhiera.it, Circoscrizione n. 6 tel. 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it

Sabato 30 giugno, alle 20.30 nel salone del Centro civico della circoscrizione 7, in via Rismondo 2, "Musica Amica", concerto pianistico solistico a quattro mani su pianoforte Challen (Londra 1804). A cura dell'Associazione docenti musicisti di Vicenza con l'ufficio partecipazione. Informazioni: 0444571282, www.admvicenza.it

Domenica 1 luglio, gita a Mantova e navigazione tra i fiori di Loto. A cura A.P.S. Senza Frontiere di viale S. Lazzaro 112 con l'ufficio partecipazione. E' necessaria la prenotazione

Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Domenica 1 luglio, alle 19.30, Cena sotto le stelle al Centro di via Calvi 56, a cura Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Necessaria prenotazione.

Info e prenotazioni: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Lunedì 2 luglio, dalle 15 alle 17, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, E-state in Loco: Explopaint, laboratorio di pittura espressiva per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni con Michela. A cura della Locomotiva con l'ufficio partecipazione.

Info: mail locomotivaferrovieri@gmail.com, cell.393 9412817

Lunedì 2 luglio, alle 20.45 all'Oratorio Araceli, "Funghi dal vero”, conferenza sul riconoscimento dei funghi a cura del Gruppo Micologico Bresadola con l'ufficio partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Martedì 3 luglio, dalle 15 alle 17, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, E-state in Loco: Giocateatro, laboratorio espressivo teatrale per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni con l'associazione Ensemble Vicenza Teatro. A cura della Locomotiva con l'ufficio partecipazione. Info: mail locomotivaferrovieri@gmail.com, cell.393 9412817

Mercoledì 4 luglio, dalle 15 alle 17, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, E-state in Loco: Musica Tralemani, laboratorio musicale strumentale per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni con Diego. A cura La Locomotiva con l'ufficio partecipazione.

Info: mail locomotivaferrovieri@gmail.com, cell.393 9412817

Mostre