Centro Storico e Quartieri : la Guida agli Appuntamenti dal 5 all’11 Aprile

Eventi in centro storico

Fino a domenica 15 aprile in piazza delle Erbe è allestito un giardino da fiaba. I bambini potranno partecipare al gioco del cricket tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 13. A cura dell'associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: botteghe.piazza.erbe@gmail.com, cell.347 8191782.

Giovedì 5 aprile, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Bassani poeta”, conferenza a cura di Renata Bedin. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Domenica 8 aprile, dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi, “Artisti in piazza: tra pittura e scultura”. Esposizione di opere di pittura e scultura realizzate con diverse tecniche. A cura dell’associazione “Gruppo Culturale d’Iniziativa” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.accendilatuaarte.it.

Lunedì 9 aprile, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Micologia di base 1”, primo di due incontri del minicorso sul riconoscimenti dei funghi a cura di Gustavo Dei Zotti. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it.

Lunedì 9 aprile, alle 20.45, al Centro Diurno “Proti”, in contra’ De' Proti 3, per il ciclo di conferenze 2017-2018 “Annibale e la seconda Guerra Punica (218 a.C.)”, conferenza “Scipione e la riscossa di Roma”, relatore Mario Colombo. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it.

Eventi nei quartieri

Giovedì 5 aprile , alle 20.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, p resentazione del libro “Il pane fatto a mano” (Altraeconomia edizioni), con l’autrice Chiara Spadaro e i produttori del progetto “Genuino ai Ferrovieri”. 33 ricette e storie di pane buono, bio e solidale. Fare il pane in casa con la pasta madre e i grani antichi delle filiere corte è un gesto semplice, quotidiano ma anche “politico”, perché unisce il piacere, il diritto a un'alimentazione più sana e la difesa della biodiversità agricola. “Genuino ai Ferrovieri” è una rete indipendente di aziende agricole e artigiane di dimensioni familiari, cooperative sociali e associazioni del territorio di Vicenza e dintorni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Chiara genuinoaiferrovieri@gmail.com . www.locomotivaferrovieri.it , locomotivaferrovieri@gmail.com .

Giovedì 5 aprile , dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Autogestione della salute” , relatrice Renata Filippi. Evento nell’ambito delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'associazione culturale nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it oppure Ida Carboniero tel. 0444 375064, www.acnin.it .

Venerdì 6 aprile , alle 20.30, nel Salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, piccole introduzioni alle forme della musica "La forma Sonata", con Stefania Redaelli. Musiche di Brahms, Beethoven, Mozart e Schubert. A cura del Centro Culturale Italo Tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: Centro Culturale Italo Tedesco tel. 0444 512516 info@italotedesco.de , www.italotedesco.de .

Venerdì 6 aprile , alle 21, al Centro di aggregazione di via Colombo 11, “ Alla scoperta del Ladakh, lungo le antiche vie carovaniere” , conferenza a cura di Ennio Savio e Rosanna Bassan. Serata culturale a cura del GAV in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.gruppoalpinisticovicentino.com , gavvicenza@gmail.com .

Sabato 7 aprile , dalle 9 alle 12, al Centro Civico Circoscrizione 7, via Rismondo 2, “ Salute sessuale parte 2: normalità e patologia per se stessi e la coppia” , relatrice Chiara Passuello, psicologa, psicoterapeuta individuale e di coppia, operatrice di Training Autogeno. Seminario di approfondimento psicologico a pagamento con iscrizione obbligatoria. A cura dell'associazione “Pillole di Benessere primaverili” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: cell. 342 1291643, passuello.chiara@yahoo.it .

Domenica 8 aprile , dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, pomeriggio danzante con orchestra a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it .

Domenica 8 aprile , dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, comunicazione e libero confronto d’idee: visione gratuita di “Match Point”, a seguire libero scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it , mail locomotivaferrovieri@gmail.com . Ingresso gratuito. Referente: Paola 340 3645632.

Lunedì 9 aprile , dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Il Cinema e la Resistenza” , r elatore Elvio Bissoli. L’incontro fa parte dei c orsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' , in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it , tel. 0444 222770.

Lunedì 9 e venerdì 13 aprile, dalle 16 alle 18, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, prime lezioni del corso base per utilizzare smartphone e tablet , a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org .

Martedì 10 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, al Centro di Aggregazione di via Colombo 7, giornate gratuite di screening della memoria per persone con più di 60 anni: su appuntamento. A cura dell'Associazione Pro Senectute in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e appuntamenti: circoscrizione 6 tel. 0444 222760.

Martedì 10 aprile 2018 , alle 20.45, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “ Cambogia" , videoproiezione e narrazione di viaggio di E. Bellini. A cura dell’associazione culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Maurizio 339 8907558, www.locomotivaferrovieri.it , mail locomotivaferrovieri@gmail.com . Ingresso gratuito.