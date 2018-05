Centro storico e quartieri di Vicenza: gli eventi dal 10 al 16 maggio

Giovedì 10 maggio, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Civiltà contadina e letteratura nella seconda metà del '900”, conferenza a cura di Margherita Sandri. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Sabato 12 maggio, in piazza delle Erbe, per tutta la giornata mostra espositiva “Dopo Vincent”. A cura dell'associazione culturale Pandora, in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: associazioneculturalepandora@gmail.com

Lunedì 14 maggio, alle 11, Ricordo delle vittime civili dei bombardamenti in piazza dei Signori. A cura dell'Associazione Vicenza In Centro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: https://associazionevicenzaincentro.wordpress.com

Lunedì 14 maggio, alle 20.45, “Funghi di pianura” all’Oratorio Araceli, serata sul riconoscimento dei funghi, relatore Cesare Feltrin. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Eventi nei quartieri

Giovedì 10 maggio, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Mantenere la forza vitale”, relatrice Ida Carboniero. Serata divulgativa ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it, 0444 375064, www.acnin.it

Venerdì 11 maggio, alle 21, al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, “Donne dimenticate”, rappresentazione teatrale di Antonio Baldo con la Compagnia Città di Vicenza e l'associazione L'Ideazione di Vicenza di Vicenza, per la regia di Liliana Boni. A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso adulti 8 euro, 6 euro fino a 14 anni. Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986.

Sabato 12 e domenica 13 maggio, in via Legione Antonini e Giardino Manfè, Fiera al Campo di Gallo, mercatino con la partecipazione di aziende agricole e vivaistiche e hobbisti. Macchine agricole storiche, concerti, spettacoli con artisti di strada, laboratori creativi per bambini. A cura dell'Associazione Vita Nuova a Santa Bertilla in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Vita Nuova a Santa Bertilla, cell. 342 5362500 info@quartieresantabertilla.it

Sabato 12 maggio, dalle 9 alle 12, al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, “Superare le paure per vivere la vita”, relatrice Viviana Casarotto, psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo con approccio centrato sulla persona, EMDR practi-tioner, Teacher Laughter Yoga. A cura dell'associazione “Pillole di Benessere primaverili” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Seminario di approfondimento psicologico ad entrata libera. Info: cell. 328 4350660, mail viviana.casarotto@gmail.com

Domenica 13 maggio, dalle 11 alle 12.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Palladio abbatte i muri" seconda edizione. Laboratorio creativo per bambini tra i 5 e 12 anni su temi dell’architettura in occasione dell’iniziativa nazionale “Kids Pass Days”. A cura del Centro Internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e di Palladio Museum in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, didattica@palladiomuseum.org. Ingresso gratuito, max 25 partecipanti – Ilaria 0444 323014

Domenica 13 maggio, dalle 15, in via Calvi 56, 36° anniversario del Gruppo Pensionati La Rondine, pomeriggio di ballo con orchestra, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Gruppo Pensionati La Rondine, tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Domenica 13 maggio, alle 18, al Salone Centro Civico 7, via Rismondo 2, serenate d'autore “Trio Malia, pianoforte e Tenore”, concerto con Alessandra e Francesca Berdin, Giuseppe Erba. A cura dell'associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.Info: www.admvicenza.it, adm_vicenza@libero.it

Lunedì 14 maggio, alle 16.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, “Accanto e insieme”, pittura interattiva/espressiva madre-figlio, a cura di Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Michela 392 8014080, www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Lunedì 14 maggio, alle 20,30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Esprimiti e migliora la tua vita”, pittura espressiva per adulti, a cura di Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Michela 392 8014080, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Martedì 15 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, al Centro di Aggregazione di via Colombo 7, su appuntamento, giornate gratuite di screening della memoria per persone con più di 60 anni. A cura dell'associazione Pro Senectute in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e appuntamenti: circoscrizione 6 tel. 0444 222760, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it

Martedì 15 maggio, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, Gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com, Valeria 328 3851863

Mercoledì 16 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, seminario “Perché indossiamo delle maschere”, relatrice Chiara Passuello, psicologa, psicoterapeuta individuale e di coppia, operatrice di training autogeno. A cura dell'Associazione “Pillole di Benessere primaverili”. Seminario di approfondimento psicologico ad entrata libera. Info: cell. 342 1291643, passuello.chiara@yahoo.it

Mostre