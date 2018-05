Centro storico e quartieri di Vicenza: gli appuntamenti dal 3 al 10 maggio

Giovedì 3 maggio, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Concetto e materia: il teatro nel Medioevo”, conferenza di Andrea Dellai.

A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Venerdì 4 maggio, dalle 16.30 alle 18, visita al Museo Scientifico del Seminario di Vicenza.

A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info e prenotazioni: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Venerdì 4 maggio, alle 20.30, nel salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, per il ciclo Il Piacere di Ascoltare, “Le Variazioni e le Forme Romantiche” con Stefania Redaelli e a cura del Centro Culturale Italo Tedesco in collaborazione con assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni Centro Culturale Italo Tedesco: tel. 0444-512516, info@italotedesco.de, www.italotedesco.de

Venerdì 4 maggio, alle 21, al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, “Donne sul filo”, rappresentazione teatrale di autori vari con la Compagnia La Trappola di Vicenza, regia di Maddalena Galvan. A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Ingresso euro 8 adulti, euro 6 fino a 14 anni. Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986

Sabato 5 maggio, dalle 21 alle 24, nell’Aula Magna della scuola media Carta in via Carta (zona Ferrovieri), Bal Folk, appuntamento per fare festa insieme ballando sui ritmi delle più belle danze popolari del repertorio internazionale. Ingresso libero. In collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Lunedì 7 maggio, alle 20.45, al Centro Diurno “Proti”, in contrà De' Proti 3, per il ciclo “Annibale e la seconda Guerra Punica (218 a.C.)”, conferenza “L'ascesa di Roma: caratteri dell'architettura repubblicana”. Relatore Michelangelo Zucchini. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it

Lunedì 7 maggio, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Funghi primaverili”, serata sul riconoscimento dei funghi, relatore Cesare Feltrin. A cura del Gruppo Micologico Bresadolain collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Martedì 8 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, in Villa Tacchi, viale della Pace 89, giornata gratuita di Screening della Memoria per persone con più di 60 anni. Su appuntamento. A cura dell'Associazione Pro Senectute in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info e appuntamenti: circoscrizione 4 tel. 0444 222730, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it

Martedì 8 maggio alle 20.45, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Sao Tome", videoproiezione di Michele Bottazzo. Viaggio nelle sperdute isole equatoriali dell’oceano atlantico, a centinaia di chilometri dalla costa continentale dell’Africa tra pescatori, coltivatori di cacao, natura rigogliosa ed i resti delle colonie. A cura dell’associazione culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com. Ingresso gratuito. Informazioni: Maurizio 339 8907558.

Mercoledì 9 maggio alle 18.30, al Centro Civico via Thaon di Revel 44, Biodanza Friendly, incontro di Biodanza Sistema Rolando Toro "il corpo sorgente di autostima", promosso dall’assessorato alla partecipazione in collaborazione con il centro Gaja-Scuola di biodanza Vicenza.

Mercoledì 9 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, al Centro Civico Circoscrizione 7, invia Rismondo 2, “L'autostima di mio figlio......come sostenerla e rinforzarla”, seminario di approfondimento psicologico ad entrata libera”. Relatrice Monica Marinotto, psicologa, pedagogista clinico ed esperta in disegno onirico. A cura dell'Associazione “Pillole di Benessere primaverili” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: cell. 347 1521686, mail monicamarinotto@gmail.com

Mercoledì 9 maggio, dalle 20.30 alle 23, primo appuntamento con il burraco alla Locomotiva, in via Rismondo 2. L’appuntamento è previsto anche il 15, 22, 29 maggio e il 6, 12, 19, 26 giugno. Durante le aperture serali della Locomotiva, oltre ai consueti servizi, principianti ed esperti potranno cimentarsi nel gioco del burraco accompagnati dalla maestra Valeria Croci. Il Burraco è un gioco di carte appassionante e coinvolgente. Partecipazione gratuita. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com. Informazioni: Valeria 328 3851863. In collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Giovedì 10 maggio, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Le due facce di Arthur Schopenhauer a 230 anni dalla nascita”, conferenza a cura Margherita Sandri. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262.

Mostre