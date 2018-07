Centro Storico e Quartieri di Vicenza: appuntamenti dal 20 al 25 luglio

Sabato 21 luglio alle 9.30 “Vicenza Bella”, passeggiate a cura del Gruppo “La Rua” C.T.G con l'ufficio partecipazione alla scoperta della trecentesca abbazia di S. Agostino. Ritrovo davanti al piazzale della chiesa. Ingresso a contributo libero Info: 0444 500528, 345 8097108, larua@ctg.it, Fb la rua vicenza

Domenica 22 luglio, Gita a St. Moritz e trenino del Bernina, a cura A.P.S. Senza Frontiere. E' necessaria prenotazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Mercoledì 25 luglio, dalle 8.30, gita a Luserna e visita alla mostra “Il ritorno del lupo”, a cura dell'Associazione VicenzaInCentro. Ritrovo per la partenza al Mercato Nuovo. Rientro previsto per le 18. Info: vicenzaincentro@gmail.com

Mostre

Fino a giovedì 30 agosto, “La famiglia in Italia”, in via Rismondo 2, progetto fotografico collettivo nazionale. 100 mostre fotografiche. A cura dell'Associazione Il Punto Focale con l'ufficio partecipazione. Visite dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. Info:circoscrizione7@comune.vicenza.it, www.ilpuntofocale.com

Fino al 30 settembre, al centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, rassegna d'arte, pittura, scultura e ceramica dei soci dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. A cura Circolo d'Argento a.p.s. e di U.C.A.I. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Visite dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica pomeriggio previo appuntamento telefonando al 3334612202. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Fino a venerdì 20 luglio, al "Mi e Ti" Cafè, in contra' Busato 42, “Prediletta dagli dei: acqua, meio tai, done, bacalà, case, cese...”, mostra personale del pittore Renato de Paoli. A cura di Arte Vicenza 219 in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 3486781525, depaolirenato@gmail.com

Fino al 30 agosto, in via Rismondo 2, “La Superscuola”: esposizione di alcuni cartoni e foto dell'affresco realizzato nella scuola di Bolzano Vicentino da alcuni allievi della scuola di affresco del Maestro Vico Calabrò con alcuni membri dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Culturale Amici per l'Arte, in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti