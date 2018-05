Centro storico e quartieri di Vicenza: appuntamenti dal 17 al 30 maggio

Eventi in centro storico

Giovedì 17 maggio, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “Le due facce di Arthur Schopenhauer a 230 anni dalla nascita”, conferenza a cura di Maria Teresa Bompani. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262.

Venerdì 18 maggio, alle 18, al Teatro Astra, "Una bisbetica (quasi) domata", spettacolo teatrale/musicale con protagonisti gli alunni della scuola secondaria Scamozzi e l'orchestra degli alunni dell'indirizzo musicale diretti dagli insegnanti. A cura dell'Istituto Comprensivo 3 "Scamozzi" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Anche quest’anno i talentuosi ragazzi della Scamozzi hanno il piacere di presentare uno spettacolo di fine anno di grande impegno e spessore: orchestra, coro, attori e ballerini metteranno in scena un originale adattamento della commedia “La Bisbetica Domata” di William Shakespeare in un divertente connubio di lingue (dal dialetto veneto all’inglese) e stili musicali diversi.

Info: circoscrizione2@comune.vicenza.it

Sabato 19 maggio, alle 21, nella chiesa di San Pio X, concerto corale a favore dell'A.I.D.O. con il Coro Amici della Montagna diretto dal maestro Tranquillo Forza. A cura del Coro Amici della Montagna in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: circ. 4 tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Lunedì 21 maggio, alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Francesca Sanson illustra il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto dove è in programma una visita. A cura dell'associazione Vicenza In Centro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: https://associazionevicenzaincentro.wordpress.com

Lunedì 21 maggio, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, conferenza “Porcini: saperli distinguere”, relatore Franco Gasparini. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: frangasp@alice.it

Mercoledì 23 maggio, dalle 8.30, scampagnata al Monte Summano. Camminata e pranzo

Partenza dal piazzale del Mercato Nuovo alle 8.30. Uscita su prenotazione e a pagamento.

A cura dell'associazione Vicenza In Centro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info e prenotazioni: Mario Fiorin cell. 335 8388148

Eventi nei quartieri