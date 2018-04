Centro storico e quartieri di Vicenza: Appuntamenti dal 12 al 18 aprile

A cura dell’assessorato alla partecipazione

Giovedì 12 aprile, alle 20.30, al Centro Civico 2, via E. De Nicola 8, proiezione del documentario “La Grande Guerra sulle Prealpi Venete”, presenta Attilio Colpo con lo storico Alberto Pieropan. 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Campedello. A cura del Gruppo Alpini di Campedello in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: circoscrizione2@comune.vicenza.it

Sabato 14 aprile, alle 9.30, mattinata ecologica in Valletta del Silenzio con gli Alpini. Per il 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Campedello. A cura del Gruppo Alpini di Campedello in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione (in caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata). Ritrovo all'ingresso dell'oasi didattica in stradella della Rotonda

Info: circoscrizione2@comune.vicenza.it

Sabato 14 aprile, dalle 9 alle 12, al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, “Le emozioni prendono forma”, laboratorio con i colori, relatrice Monica Marinotto, psicologa, pedagogista clinico ed esperta in disegno onirico. Seminario di approfondimento psicologico a pagamento con iscrizione obbligatoria. A cura dell'associazione “Pillole di benessere primaverili” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: cell. 347 1521686, monica.marinotto@gmail.com

Sabato 14 aprile, alle 10, al Centro civico circoscrizione 3, nel salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, “Autolesionismo e comportamenti patologici in adolescenza”, con la dottoressa Giulia Disegna. A cura di Assogevi- associazione di promozione sociale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La partecipazione è gratuita; è gradita la prenotazione all'indirizzo assogevi@gmail.com

Info: Assogevi cell. 377 7064375, assogevi@gmail.com, www.assogevi.org

Sabato 14 aprile, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “L'avocato de le cause perse”, commedia dialettale di Antonio Stefani tratto dall'omonimo in lingua di Mario Amendola e Bruno Corbucci, regia di Alvin con la Compagnia Astichello Cavazzale. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: intero euro 8, ragazzi fino 14 anni euro 4

Info: tel. 0444 912779 - www.teatrocabalbi.com

Domenica 15 aprile, alle 18, al salone del Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, concerto del duo pianistico Chiara e Francesco Del Puppo. A cura dell'associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.admvicenza.it, adm_vicenza@libero.it

Da lunedì 16 aprile, al Gruppo Pensionati della Circoscrizione 2, in via E. De Nicola 8, Santa Croce Bigolina, “Fai il tagliando alla memoria!”, screening gratuito delle funzioni cognitive, su appuntamento. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Lunedì 16, 23, 30 aprile dalle 14.30 alle 18 e venerdì 20, 27 aprile dalle 9.30 alle 12. E’ necessario prenotare chiamando il numero 345.5139791 o scrivendo a segreteria@alinsiemecoop.org.

Lunedì 16 aprile, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza la “Pachamama” e l'Enciclica “Laudato si”, relatore Giuseppe Bernardini. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770

Martedì 17 aprile, dalle 9 alle 1 e dalle 15.30 alle 18.30, al Centro di Aggregazione di via Colombo 7, giornate gratuite di screening della memoria per persone con più di 60 anni, su appuntamento. A cura dell'associazione Pro Senectute in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info e appuntamenti: circoscrizione 6 tel. 0444 222760, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it

Martedì 17 e martedì 24 aprile, dalle 20.30 alle 23, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Mercoledì 18 aprile, dalle 16 alle 17.30, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Accanto e insieme”, terzo incontro del ciclo “Pittura interattiva/espressiva madre-figlia”, a cura di Michela Guglielmoni. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Michela 392 8014080, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Mercoledì 18 aprile, alle 18.30, al Centro Civico 6, in via Thaon di Revel 44, Biodanza Sistema Rolando Toro "Il corpo sorgente di autostima". A cura di Centro Gaja – Scuola di Biodanza "Rolando Toro" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Info e prenotazioni 333 1327065, 338 8992362, viodanzacentrogaja@gmail.com, www.biodanzacentrogaja.com