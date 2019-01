CENTRI NATALIZI IN FATTORIA



Il 27 e 28 dicembre 2018 e dal 2 al 4 gennaio 2019.

Dalle 7.45 alle 12.30 per mezza giornata; dalle 7.45 alle 16.30 per intera giornata.



Per bambini dalla prima alla quinta elementare.

Il centro partirà con un numero minimo di bambini.



Costo per mezza giornata è di 15 euro al giorno.

Costo per intera giornata 20 euro al giorno.

(merenda compresa nel prezzo! Pranzo al sacco).



Cosa portare:



- pranzo al sacco per chi resta anche nel pomeriggio

- stivali impermeabili

- vestiti "sporcabili", comodi e caldi per quando si sta all'esterno



Programma:



- attività ludico-ricreative

- momenti di relax

- spazio compiti

- gioco libero

- interazione con gli animali...



Iscrizioni aperte presso il punto vendita a zanè (via busin, 28).

Per informazioni: fattoriavaldastico@gmail.com - 392 1885357 (Alice) - www.fattoriavaldastico.it



Scopri i dettagli su http://bit.ly/2RZzJRO