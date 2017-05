Centri estivi in inglese: Easy World con il comune di Vicenza alla scuola Tiepolo

La nostra proposta didattica in inglese per l'estate per bambini e ragazzi si ispira a due principi fondamentali: immersione nella lingua inglese e condivisione di un'esperienza ricreativa fra coetanei. Le attività proposte sono incentrate sull'equilibrio fra sport e lezioni dinamiche in inglese, attività all'aria aperta e giochi di squadra con insegnanti qualificati madrelingua.

Durante il corso l'insegnante parlerà solo in inglese per abituare i bambini e i ragazzi al suono e alla pronuncia inglese. Il percorso è formato da attività che sviluppano principalmente la capacità di conversazione in lingua e l'ascolto. Tutte le lezioni saranno integrate da attività come canzoni, giochi mirati per l'apprendimento di nuove strutture sintattiche e relativo vocabolario. Poniamo particolarmente attenzione alla pronuncia inglese, ecco perché i nostri insegnanti sono rigorosamente madrelingua certificati all'insegnamento. Periodo: da lunedì 12 giugno a venerdì 21 luglio - orario 8.30-16.30 oppure 8.30-12.30.

ELENCO CORSI