Centri estivi 2018 da 3 a 10 anni - incontro di presentazione

Incontri di presentazione dei Centri estivi 2018 da 3 a 10 anni

Emozionante !

dal 25 giugno al 27 luglio 2018

a cura di La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale | progetto artistico Ketti Grunchi



Un centro estivo creativo, artistico e di gioco

Le proposte, pensate in base alle caratteristiche e alle età dei piccoli partecipanti, hanno come punto di partenza e di arrivo la necessità espressiva e immaginativa del bambino. Si gioca con l’arte, si gioca con il teatro e si gioca per giocare. Per stare insieme e diventare grandi.



Il tema di quest’anno: le Emozioni

Le Emozioni sono il tema di tutti i laboratori e lo sfondo per tutte le attività proposte. Storie, narrazioni, laboratori d’arte, laboratori teatrali, giochi, assemblaggi, costruzioni, travestimenti, e tutto ciò che i bambini inventeranno.

Un ambiente sereno, stimolante, ma anche “fuori dagli schemi”, in spazi adatti all’attività extrascolastica. Laboratori all’interno, spazi liberi attrezzati e un parco esterno



I conduttori

Gli artisti de La Piccionaia scendono dal palco per accompagnare i bambini in maniera professionale e artistica, grazie alla loro esperienza come educatori.

“Emozionante!” è un’iniziativa curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e inserita nel progetto educativo CRE 2018 promosso dal Comune di Vicenza e dall’IPAB dei minori di Vicenza.