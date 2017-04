"CentoxCento Fatto a Mano": mercato artigiano-contadino a Vicenza

APPUNTAMENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

EVENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della vigilia di Pasqua, sabato 15 aprile dalle 10 alle 19 in piazza delle Erbe a Vicenza ritorna "CentoxCento Fatto a Mano", mercato artigiano e contadino con laboratori, degustazioni e intrattenimenti musicali a cura dell'associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e dell'associazione “Come un incantesimo” in collaborazione con "Unicomondo". L'evento è dedicato alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti, maker e illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali che operano nel commercio, alle associazioni. Saranno presenti anche ristoratori, che si occupano di cucina naturale, vegetale, locale, sostenibile ed etica. Informazioni: www.comeunincantesimo.blogspot.it.

PROGRAMMA: durante la mattinata si esibirà Giovanna Lubjan con la sua bellissima voce, mentre nel pomeriggio dj set con Angelo Tonin. Laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in sù dalle 16 alle 19 con stampe e disegni su stoffe, magliette, borsette e tutto ciò che la fantasia potrà immaginare in una piazza magicamente trasformata in giardino.

ELENCO MERCATINI