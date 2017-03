"CentoxCento Fatto a Mano": mercatino artigiano-contadino a Vicenza

Sabato 11 marzo dalle 9.30 alle 19.30 in piazza delle Erbe a Vicenza torna "CentoxCento Fatto a Mano", il mercato artigiano-contadino con laboratori, musica e degustazioni a cura dell'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e dell'Associazione Come un Incantesimo in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. In questa edizione saranno presenti Elena Tonellotto con le sue ceramiche country e romantiche, Elisabetta e Daniela con gioielli in pietra di Vicenza e non solo. In risalto l'unicità dell'elemento decorativo in pietra di Vicenza ed in pietra di Lecce, abbinate ad un design alternativo. Torna in piazza "Unica - l'Ape Chic" con la nuova collezione primaverile da non perdere. Durante tutta la giornata Marigilda Pisan terrà un laboratorio per bambini e non, dove si potrà imparare a decorare le uova con i pigmenti naturali. Durante tutta la mattinata intrattenimento musicale con Giovanna Lubjan e nel pomeriggio dj set con Giovanni Santucci. Il progetto "CentoxCento" è un programma di eventi dedicati alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti, makers e illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali che operano nel commercio e alle associazioni. Saranno presenti anche ristoratori, che si occupano di cucina naturale, vegetale, locale, sostenibile ed etica. Di volta in volta verrà declinato con uno o più temi specifici. Durante ogni evento ci sarà una parte di intrattenimento musicale, laboratori, dimostrazioni e ospiti. Informazioni: pagina Facebook CentoxCento mercato artigianale e contadino - www.facebook.com/events/258525877924989/

ELENCO MERCATINI