"Centoxcento Fatto a Mano": mercatino artigianale a Vicenza

APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 25 FEBRAIO AL 3 MARZO

Sabato 25 febbraio dalle 9.30 alle 19.30 a Vicenza in piazza delle Erbe ci sarà "Centoxcento Fatto a Mano", mercatino artigianale con laboratori, degustazioni e dj set a cura dell'associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e dell'associazione Come un Incantesimo in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. E' un evento dedicato alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti-maker-illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali, che operano nel commercio, alle associazioni. Saranno presenti anche ristoratori, che si occupano di cucina naturale, vegetale, locale, sostenibile ed etica. Info: www.comeunincantesimo.blogspot.it.

