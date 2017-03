"Centodieci è Valore" a Brendola per sostenere i bambini in difficoltà

COMUNICATO STAMPA MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY A BRENDOLA (VI) PER SOSTENERE I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA' - Il nuovo ciclo di incontri sul territorio per diffondere la cultura della libertà e solidarietà

Libertà, solidarietà, crescita culturale, cambiamento. Questi i temi di "Centodieci è Valore - Solidarietà" di Mediolanum Corporate University (MCU), il nuovo ciclo di incontri sul territorio nati per condividere ed educare al valore della solidarietà, a favore di bambini e adolescenti in difficoltà. L'obiettivo degli eventi, supportati dalla presenza istituzionale di Fondazione Mediolanum Onlus, è quello di sostenere Enti e Onlus sul territorio dediti all'infanzia e ai suoi bisogni. Fondazione Mediolanum Onlus si adopera infatti per educare alla libertà, affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani. La Charity si terrà a Brendola (VI) venerdì 31 marzo alle ore 19.00 presso il Golf Club Colli Berici. Un modo per riflettere su un modello di riferimento che stimoli l'intera società a lavorare sulla crescita culturale e professionale dei bambini e degli adolescenti, partendo dalla volontà di ciascuno di puntare sul cambiamento. Al termine dell'evento, Fondazione Mediolanum Onlus raddoppierà il valore delle donazioni raccolte a favore della Fondazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

ELENCO INCONTRI