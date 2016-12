Cenone di San Silvestro a "Il Grande Portico" di Costabissara: brasato di manzo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 alle 20 l'Agriturismo "Il Grande Portico" di Costabissara in via San Cristoforo 44 organizza il "Cenone di San Silvestro" con una serata di musica dal vivo e possibilità di ballare. Il menù prevede 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni, sorbetto, dessert, panettone/pandoro e frutta oltre ad acqua, vini e caffè. Costo: 60 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0444.970718 - info@ilgrandeportico.it.

Il menù di Capodanno:

3 ANTIPASTI: Sopressa e formaggio mezzano di vacca Burlina - Polentina di Mais Marano e grana a scaglie - Melenzane dell'orto sott'olio

2 PRIMI: Risotto al Pinot grigio - Crespella al radicchio di Asigliano e salsiccia

2 SECONDI: Cotechino con lenticchie, purè patate e verdura cotta - Brasato di Manzo alle verdure e patate al forno

SORBETTO E UVA

DESSERT: Semifreddo al mandorlato

PANETTONE E PANDORO

FRUTTA

