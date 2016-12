"Cenone di Capodanno 2017": filetto di branzino al Ristorante "Al Pestello" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 alle 19.30 il Ristorante "Al Pestello" di Vicenza in contrà Santo Stefano 3 presenta il "Cenone di Capodanno 2017" con un ricco menù per 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Tra i primi spiccano gli gnocchi di ricotta al ragù di triglie e tra i secondi si evidenzia il filetto di branzino. Nuova gestione. Costo: 65 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0444.323721.

Il Menù di Capodanno:

2 - Antipasti: Baccalà mantecato in bignè al nero di seppia - Alici marinate al limone con spuma al prezzemolo

2 Primi piatti: Gnocchi di ricotta al ragù di triglie - Zuppetta di pesce con crostini aromatizzati

2 Secondi piatti: Pescatrice allo zafferano con uvetta al passito e mandorle - Filetto di branzino all’acqua pazza

Dessert: Tronchetto diplomatico

Vini: Durello az. Dal Maso - Capitel Vincenzi az. Virgilio Vignato - Monte Moittorio az. dal Maso - Recioto di Gambellara Metodo classico az. Virgilio Vignato

