"Cene Sconte": percorsi enogastronomici di qualità all'Osteria Terraglio

Per tutta la settimana l'Osteria Terraglio di Bassano del Grappa in piazzale Terraglio 28 popone le "Cene Sconte" come eventi esclusivi e personalizzabili, che si svolgeranno nella cantina solo per un numero chiuso di partecipanti. Queste serate nascono con l’obbiettivo di riunire ospiti, amici, compagnie e partner durante esperienze enogastronomiche uniche. Per iscriversi è necessario richiedere all’Osteria informazioni sulle "Cene Sconte". Poi verrà consegnata una busta contenente il regolamento e il form di iscrizione. Menù con prezzi variabili a seconda delle portate. Infoline per prenotazioni: 0424.526158 - www.osteriaterraglio.it.

REGOLE DELE CENE SCONTE:

1) Bisogna iscriversi alla lista brodcast da cui verranno inviati i messaggi sulle serate

2) Non ci sono calendari nè cadenze mensili

3) I temi saranno proposti sia dall’Osteria Terraglio che dagli iscritti

4) Ogni iscritto può portare altre persone purchè aderiscano alla lista

ELENO CIBO E VINO