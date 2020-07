Immergiti nei boschi lussureggianti dei Colli Berici, lasciati catturare dalle note suadenti di un complesso Jazz in sottofondo, allunga lo sguardo sul panorama dei nostri vigneti alla luce del tramonto: inizia un percorso sensoriale che unisce il gusto del pesce freschissimo alla magia delle bollicine Metodo Classico.

Venerdì 10 luglio

Cena tra i vigneti di Cà Rovere

dalle ore 19:30 alle 23:00

Cà Rovere

Via Bocara 5, Lonigo



- MENÙ -

> Aperitivo di benvenuto <

Crostino di baccalà mantecato su pane integrale e lime

Crostino alle acciughe, burro di zangola e peperone verde

Prelibatezze di mare su polenta croccante

Cestino di spuma di zucchine e canestrello

🍾 Cà Rovere metodo classico Rosè "Sur Lie" millesimato 2014 (in anteprima)



> Antipasto <

Tartare di branzino, cipolle rosse e zucchine agrodolci con burrata, capperi e limone

🍾 Cà Rovere metodo classico Brut millesimato 2016



> Primo <

Ravioli alle erbe con sugo di gamberi e orata mediterranea all'Olio del Garda

🍾 Cà Rovere metodo classico Blanc de Blanc millesimato 2014



> Secondo <

Filetto di branzino con battuta di pomodoro, mayonnaise alioli, verdure croccanti e polvere di olive taggiasche

🍾 Cà Rovere metodo classico Brut Nature millesimato 2014



> Dolce <

Cremoso alla vaniglia, pesche caramellate e salsa ai piccoli frutti

🍾 Cà Rovere metodo classico Demi-Sec millesimato 2014



- MUSICA -

Zen Kitchen

La voce suadente di Caterina Dal Zen accompagnata da contrabbasso, piano e batteria



- COSTO -

€70 a persona

Inclusi i vini abbinati (un calice per tipo), acqua e caffè.

Posti limitati



- INFO E PRENOTAZIONI -

vendite@carovere.it - 0444 436234

Preghiamo di indicare eventuali intolleranze o richieste speciali al momento della prenotazione. Faremo il possibile per soddisfarle.



-- Saranno applicate le misure anti-COVID in vigore --