Cena tra i filari a Villa Angarano

Data la grande richiesta, siamo entusiasti di annunciare la seconda serata della magica Cena tra i filari.

Tutto coloro che non hanno fatto a tempo a prenotarsi alla Cena tra i filari #1 di venerdì 14 settembre ora hanno l'opportunità di prenotarsi!



* L'evento si terrà al raggiungimento del numero minimo necessario.



Programma della serata



ore 18:30: arrivo al portone della Barchessa Ovest, civico n. 15. Le sorelle Bianchi Michiel vi accoglieranno e accompagneranno per una breve passeggiata alla scoperta di Villa Angarano, della Corte Agricola, del Parco e della cappella famigliare di S. Maria Maddalena.



ore 19:00: aperitivo sotto il portico della Barchessa Est con il rosé 5 Sisters accompagnati da sfiziosi finger food dello Chef Matteo Guderzo del Ristorante B38.



ore 19:30: si raggiunge la tavola apparecchiata nel mezzo dei filari di merlot e cabernet sauvignon, con vista centrale sui due maestosi pini marittimi e la facciata imponente della Villa.



ore 22:00: conclusione della serata.



Al termine della serata sarà possibile acquistare i vini di Villa Angarano.

Verrà adibito a parcheggio la stradina lungo le mura della villa, in via Contrà Corte S.Eusebio.

Si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato per la passeggiata e la serata all’aperto.

In caso di maltempo la cena verrà trasferita sotto il portico della Barchessa Est o nelle Antiche Scuderie.



Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria da effettuare a:

Ristorante B38: info@ristoranteb38.it / 0424 529 845

Villa Angarano: info@villaangarano.com / 0424 503086



Maggiori informazioni:

Ristorante B38 | Bonotto Hotelshttp://www.ristoranteb38.it/2018/03/26/cena-in-vigna-gourmet/

Villa Angarano http://www.villaangarano.com/it/events/14-settembre-2018-cena-tra-i-filari/



English description:

http://www.villaangarano.com/events/14-and-15-september-2018-dinner-in-the-vineyard/