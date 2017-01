"Cena Solidale Pro Terremotati": prodotti umbri e broccolo fiolaro a Creazzo

In occasione della "Sagra del Broccolo Fiolaro", mercoledì 18 gennaio alle ore 20 la Pro Loco di Creazzo organizza una "Cena Solidale Pro Terremotati" a sostegno delle zone colpite dal sisma nel Centro Italia presso lo stand gastronomico nel Palatenda della festa paesana a Creazzo in via Torino. Alla serata saranno presenti il presidente della Pro Loco di Castelluccio di Norcia e il presidente dell’Unpli Umbria, Francesco Fiorelli. Il menù prevede un antipasto, un primo, un secondo e il dolce con l'abbinamento di prodotti tipici umbri e broccolo fiolaro oltre ad acqua, vini e caffè. A seguire verso le 21.30 spettacolo di cabaret con "Giorgio Barzeeta". Costo: 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: Unpli Vicenza - 0444.300708 – info@prolocovicentine.it

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Salumi e formaggi di Castelluccio di Norcia, insalata di broccolo fiolaro De.Co. di Creazzo con aceto balsamico di Casa Lovato, Nogarole Vicentino

PRIMO: Zuppa di legumi e cereali di Castelluccio di Norcia con broccolo fiolaro

SECONDO: Cinghiale e broccolo fiolaro de.co. di Creazzo

DOLCE

VINI ABBINATI

