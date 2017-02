"Cena Sociale" con dj Soviet al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 4 febbraio alle 19.30 il CSC Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 organizza la "Cena Sociale" per un momento di compagnia dedicato ai soci e a tutte le persone che sostengono le attività. Menù con aperitivo, antipasti, un primo, un secondo, contorni e dessert. Vini e bevande esclusi. Servizio bar attivo durante la serata. Dopocena musicale con i suoni balcanici di Dj Soviet. Costo: 15 euro per i tesserati 2017 - 20 euro per i non tesserati 2017 con tessera inclusa. Prenotazioni entro il 1 febbraio: csc_centrostabile@yahoo.it oppure via facebook sulla pagina del CSC.

Il menù della serata:

ANTIPASTI: Aperitivo di benvenuto con crostini fantasia e cavolfiore con olive nere e semi saltati

PRIMO: a scelta tra canederli burro e salvia e crema di zucca (vegeratiano)

SECONDO: a scelta tra spezzatino di carne e spezzatino di soia e verdure (vegetariano)

CONTORNO: Polenta di mais Marano e radicchio al forno

DESSERT: Selezione di dolci a buffet

ELENCO CIBO E VINO