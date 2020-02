Cena sarda: all you can eat&drink alla Rua

A Kent'annos, a cent'anni! Un augurio di buona vita in lingua sarda per i due anni di attività della piccola osteria Sarda La Rua.

Si festeggia sabato 22 febbraio 2020 alla trattoria La Rua a Santa Caterina (VI). Per l'occasione verrà proposto un buffet a base di prodotti tipici e non (salumi, formaggi, primi piatti tradizionali e molto altro) accompagnati da vino e aperitivi al prezzo di ingresso di 15€ a persona declinato secondo la formula "all you can eat&all you can drink".

Un momento di festa da dedicare a tutti coloro che volessero provare un primo assaggio delle specialità isolane.

Ricordiamo che l'evento è solo su PRENOTAZIONE preghiamo perciò di comunicare tempestivamente la presenza con nominativo e numero di invitati.

"Locale alla mano, così come Giacomo, il gestore del locale. Sicuramente il miglior ristorante sardo nella provincia di Vicenza e, probabilmente, nel Veneto. I gusti sono quelli autentici della Sardegna e vengono proposti con un servizio veloce e completo. Nota di merito va agli antipasti di affettati e salumi: i sapori si sentono tutti, anche ad occhi chiusi. Ciliegina sulla torta: Cannonau fatto in casa.

Sicuramente il posto perfetto per assaporare la gastronomia sarda." La recensione.

Festa dalle ore 20:00 alle 23:00

La Rua cibo/vino/arte

Cucina tipica sarda

Contrà santa Caterina 72, 36100 Vicenza

Tel. 0444 146 5578