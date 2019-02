Cena di San Vale al barco

Riprendono le nostre cene di stagione!!!

E perché non iniziare proprio con tanto ammore?!

🥂 Solo su prenotazione e aperta a tutt*, innamorati o non!



🍝 IL MENU':

antipasto

*millefoglie di polenta con porri e radicchio tardivo su fonduta di formaggio asiago (o scelta vegan)



primo

*lasagna di broccolo fiolaro



secondo

*polpette di seitan, uvetta e mandorle su chutney dolce di pere

*cappuccio viola in agrodolce



dolce

*strudel di pere e fondente (vegan)

oppure *torta della nonna con crema pasticcera e pinoli







SPECIAL GUEST Mauree Iannelli !!

Soul, RnB e slow jams per mantenere calda l'atmosfera!! ♥



-----> Le prenotazioni chiuderanno martedì 12 febbraio <-----

📞3891942863