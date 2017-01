"Cena Romantica di San Valentino" al Castello Superiore di Marostica

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Castello Superiore di Marostica in via Cansignorio della Scala 4 organizza la "Cena Romantica di San Valentino" con un ricco menù tra antipasti, primo, secondo, contorni, acqua, vini e caffè. Tra le delizie il carpaccio di tonno alle ciliegie, il risotto con carciofi e il lombo di vitello al tartufo. Costo: 55 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0424.73315 - info@castellosuperiore.it

Il programma del menù:

5 ANTIPASTI: Crudo Capa santa marinata al sale aromatico su maionese di calamaro - Carpaccio di tonno alle ciliegie - Gambero rosso allo zenzero - Tartara di branzino su puntarelle e noci - Zabaione di molluschi (vongole tartufi e ostriche) caramellato con scampi al naturale e crostolo salato

PRIMO PIATTO: Risotto con carciofi e cicale di mare al timo

SECONDO PIATTO: Lombo di vitello da latte in doppia cottura al tartufo

CONTORNI: Zucca alla provenzale - Indivia gratinata Il cuor di Lionora

Vini selezionati dalla taverna de Marostega

