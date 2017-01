Cena Romantica: brasato di chianina al "Gruuntaal" di Asiago

Martedì 14 febbraio alle 20 l'Agriturismo Gruuntaal di Asiago in contrada Valle 69 invita tutti gli innamorati a festeggiare il giorno di San Valentino con un gustoso menù speciale studiato per l'occasione da esperti chef. La cena romantica prevede l'aperitivo, un antipasto, un primo, un secondo, dessert, sorbetto oltre ad acqua, vino e caffè. Tra le portate spicca il brasato di chianina. Costo: 30 euro tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0424.692798

Il menù della serata:

Aperitivo di Benvenuto in chalet panoramico

ANTIPASTO: Uovo fresco pochè da galline allevate all'aperto affogato in crema al Pennarone e tartufo nero dei Colli Berici

PRIMO: Crema di Funghi porcini e Zucca Canederlo allo speck con cuore all'Asiago DOP al burro fuso e salvia

SECONDO: Brasato di Chianina frollata 45 giorni cotto a bassa temperatura accompagnato da contorni misti

DOLCE: Sorbetto al Limone - Torta di ricotta fresca e gocce di cioccolato

Caffè - Digestivo tipico locale

