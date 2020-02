Cena Romantica al lume di 112 candele con jazz music

Paolo Martini della Proseccheria Enoteca Veneta ha organizzato per San Valentino una "Cena Romantica a Lume di Candela con musica jazz". Venerdi 14-02-2020 sarà il San Valentino più Romantico della Provincia di Vicenza senza obbligo di menù fisso.

Una sera dedicata agli innamorati in un ambiente illuminato da sole candele, ne verranno accese 112 candeline per una atmosfera veramente straordinaria e sarete avvolti dall’atmosfera calda e coinvolgente della Musica Jazz e dal Sax.

Niente menù fisso si potrà secgliere il vino dalle 400 etichette in cantina a cui abbinare il piatto secondo i gusti.

Non devi comperare fiori il locale omaggia ogni donna con un'elegante rosa-rossa inclusa nel prezzo

Orario di arrivo libero dalle 21.00

Il prezzo e il budget della serata lo deciderai tu

Conosci le "TRE FREGATURE" di SAN VALENTINO? Se vuoi evitarle e STUPIRE LA TUA LEI

Sarà successo anche a te di prenotare la cena di San Valentino con la tua dolce metà, e ritrovarti in una sala con centinaia di coppie tutte in fila su tavoli da due posti, pronte a degustare un menù fisso già predefinito, dove molti dei piatti non ti piacciono nemmeno, lento, noioso e soprattutto molto costoso per il livello qualitàtivo delle pietanze.



San Valentino a Lume di Candela & Jazz Music

venerdì dalle ore 20:30 alle 23:30

Enoteca Veneta - La Proseccheria

Corso Fogazzaro, 25, Vicenza