"Cena Ossi de Mascio" alla Locanda Cava d'Oro di Isola Vicentina

Venerdì 3 febbraio alle 20 la Locanda Cava D'Oro di Isola Vicentina in via Piazza Ignago 23 propone la "Serata Ossi de Mascio" con una cena a basi di "ossi de mascio", che sono un tipico piatto della tradizione veneta. Uno degli appuntamenti classici della civiltà contadina avveniva una volta all'anno con gli "ossi de mascio", che erano i maestosi protagonisti della cena, che seguiva il rito cruento dell'uccisione del maiale. Costo: 23 euro a persona. Prenotazione gradita. Per informazioni e prenotazioni: 0444.975045 - locandacavadoro@libero.it.

Il menù della serata:

PRIMO PIATTO: Zuppa di verze o Bigoli con sugo tastasale

SECONDI PIATTI: Ossi di mas-cio - Cotechino nostrano con cren accompagnato con contorni di stagione

DESSERT: Sorbetto al limone

Caffè con correzione

Vino e acqua

ELENCO RISTORANTI