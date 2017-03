"Cena Irlandese": stufato e Guiness alla Trattoria Alla Baracca di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 19.30 la Trattoria Alla Baracca di Vicenza in Strada Comunale di Casale 640 organizza la "Cena Irlandese" con un menù speciale e birra Guiness. Costo: 30 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.248018 - info@allabaracca.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Millefoglie di patate con cavolo verza e zabaione alla Guinness

PRIMO PIATTO: Zuppa con agnello, rape rosse e patate

SECONDO PIATTO: Stufato

Dessert

Comprese due birre Guinness, acqua e caffè

