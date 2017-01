"Cena Gran Gourmet" dei No Dal Molin a Vicenza

Sabato 21 gennaio alle 20 è in programma la "Cena Gran Gourmet" dei No Dal Molin, accompagnata dalla partecipazione musicale di Luca Bassanese, con uno speciale menù preparato dallo chef Piergiorgio Casara presso il presidio permanente "No Dal Molin" a Vicenza in strada Ponte del Marchese nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Sarà sempre disponibile un'alternativa vegetariana ai piatti di carne. Ingresso con sottoscrizione volontaria più il costo della cena a prezzi popolari.

Il menù della serata:

Involtino di pancetta con mandorla nella prugna

Crostino con spuma di ceci e crema di aglio orsino con cipolla rossa all'aceto di mele

Risotto al tartufo e misto bosco

Filetto di maiale al Marsala

Purè di patate al Borlotto, condite con mele e noci

