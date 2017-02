"Cena di Selvaggina" all'Albergo Ristorante Campana di Crespadoro

Sabato 18 marzo alle 20 l'Albergo Ristorante Campana di Crespadoro in via Pasquali Marana organizza una cena a base di selvaggina per un menù con antipasto, 2 primi, due secondi e dessert. Disponibile anche un menù per i bambini. Costo: 25 euro a persona incluse bevande. Per maggiori dettagli: www.albergocampana.com. Per informazioni e prenotazioni: 0444.429049 - info@albergocampana.com.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Crostone di polenta e lepre in salmì

2 PRIMI PIATTI: Risotto con pernice rossa e verza - Bigoli al sugo di cinghiale

2 SECONDI PIATTI: Bracioline di cervo alla griglia - Capriolo in umido accompagnati da contorni misti

DESSERT: Tortino di pere e cioccolato su crema inglese

