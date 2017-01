"Cena di San Valentino": tagliata di cervo alla "Vecia Priara" di Arcugnano

Martedì 14 febbraio alle 20 la Trattoria "Alla Vecia Priara" di Villabalzana di Arcugnano in via San Nicolo' 41/43 organizzerà la "Cena di San Valentino" con un ricco menù di 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi e contorni oltre a spumante, vini, acqua e caffè. Costo: 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.273017 - allaveciapriara@libero.it

Il menù della serata:

3 ANTIPASTI: Crema bianca di mais con salmì di lepre - Delicato sufflè ai formaggi - Roselline di sopressa nostrana e speck di Asiago

2 PRIMI: Raviolini con ripieno di vitello spadellati al broccolo fiolaro - Peperine al sugo di cinghiale

2 SECONDI: Tagliata di cervo saporita al tartufo - Nodini prelibati di vitello con crema di mais

CONTORNI MISTI

Spumante - Caffè - Acqua

Vini: Bianco e rosso della casa

