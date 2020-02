San Valentino all'Osteria del Cane Barbino non è solo buon cibo ma anche lettura dei Tarocchi. Per coppie, singles, amici fraterni e per chiunque non abbia voglia di mangiare a casa venerdì sera.

Menu: risotto al prosecco di Valdobbiadene profumato alla vaniglia,

filetto di manzo al Madeira con verdure, torta di cioccolato servita con rum a parte. Acqua, vino e caffè inclusi. Per chi lo desidera, lettura delle carte.

I Tarocchi sono legati ad una lunga tradizione esoterica, consultandoli abbiamo un'immagine che il destino stesso ci fornisce. Interpretandola nel modo corretto se ne possono trarre consigli, avvertimenti e indicazioni preziosi. Sono composti da 78 carte, suddivise in Arcani Minori e Arcani Maggiori, rappresentanti ruoli sociali, virtù e concetti filosofici e religiosi.

SOLO su prenotazione: prezzo a persona 30 euro.

Cena di San Valentino e tarocchi

venerdì dalle ore 20:00 alle 23:00

Osteria del Cane Barbino

via Legione Antonini, 20 Vicenza