Cena di San Valentino: "Aperitivo Afrodisiaco" al "Due Colonne" di Altissimo

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante "Due Colonne" di Altissimo in via Roma 29 organizza una cena speciale per la "Festa di San Valentino" con un ricco menù. Previsti l'aperitivo afrodisiaco, 2 antipasti, 2 primi, un secondo, contorni, dolce oltre ad acqua, vini e caffè. Prezzo adulti: 22.50 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.687624.

Il menù della serata:

APERITIVO AFRODISIACO

2 ANTIPASTI: Cuori di pasta sfoglia con champignon e porro - Vuol-au-vent con verdurine e speck

2 PRIMI: Risotto ricotta birra e speck - Maccheroncini al salmone erbette profumate e vodka

SECONDO: Rosa di parma con contorno abbinato

CONTORNI STAGIONALI

DESSERT: "Pere al Bacio"

Caffè con correzione

Acqua - Vini (vino bianco "Caleselle" e cabernet "Le Vigne Verdi")

