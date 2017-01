"Cena di Pesce a Lume di Candela" alla Pizzeria 33 di Altavilla Vicentina

Martedì 14 febbraio alle 20 la Trattoria Pizzeria 33 di Altavilla Vicentina in viale Sant'Agostino 104 organizza la "Cena di Pesce a Lume di Candela" per San Valentino con uno speciale menù (aperitivo, antipasto, primo, 2 secondi, dessert oltre ad acqua, vini e caffè). Tra i secondi spicca il filetto di orata a ferri. Costo: 30 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0444.289411 - pizzeria33@libero.it

Il menù della serata:

Aperitivo di benvenuto

ANTIPASTO IMPERIALE

PRIMO PIATTO: Cannelloni al profumo di mare

Sorbetto alla fragola

SECONDI PIATTI: Filetto di Orata ai ferro al profumo di timo - Gamberoni ai ferri con contorni di stagione cotti e crudi

DESSERT: Dolce degli innamorati

Acqua, vino, caffè . limoncello finale

