"Cena di Gala con il Tarassaco di Conco" alla Sala Don Girardi

Mercoledì 29 marzo alle 20 i Ristoratori di Conco in collaborazione con il comune di Conco organizzano la "Cena di Gala con il Tarassaco di Conco De.Co." presso la Sala Don Italo Girardi di Conco in piazza San Marco 2 (sopra la scuola materna). E' previsto un ricco menù di piatti a base di tarassaco (il "pisacan" in dialetto veneto) dagli antipasti ai primi fino ai secondi, esaltando il prodotto tipico del territorio di Conco. Presenterà la serata l’esperto botanico Antonio Cantele. Si partirà con l'aperitivo di benvenuto alle ore 19.30. Costo: 30 euro a persona. Prenotazioni presso Panificio Pasticceria Cortese o al numero 333.2621925.

