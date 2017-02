"Cena di Baccalà": delizie beriche al Ristorante Campomezzavia di Asiago

In occasione del "Carnevaletto 2017", mercoledì 1 marzo alle 20 il Ristorante Campomezzavia di Asiago in via Campomezzavia 39 organizza la "Cena di Baccalà" con un menù a base di baccalà alla vicentina (antipasto, primo, secondo e dessert). Costo: 25 euro a persona bevande incluse. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre domenica 26 febbraio. Per informazioni e prenotazioni: 0424.700189 - info@campomezzavia.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Baccalà Mantecato con polenta

PRIMO PIATTO: Risotto al Baccalà

SECONDO PIATTO: Polenta e Baccalà alla Vicentina

Dolce e caffè

