Cena dell'Epifania: funghi e tartufo alla Baita "Al Maddarello" di Asiago

Venerdì 6 gennaio alle 20 la Baita Al Maddarello di Asiago in via Valmaddarello 88 propone una cena con percorso gastronomico alla scoperta dei funghi in collaborazione con l'Associazione Micologica Bresadola-Gruppo di Thiene. Costo: 28 euro. Prenozioni: 347.4854336.

Il menù della serata:

Antipasto: Carpaccio di funghi champignon su letto di misticanza e scaglie di parmigiano - Vino: Prosecco Millesimato

Primo: Risotto ai funghi porcini e Asiago filante - Vino: Chardonnay

Secondo: Controfiletto di cervo in croccante di noci, tartufo ed erbette cotte - Vino: Cabernet Franc

Dolce: Strudel dell'Altopiano - Vino: Malvasia Dolce

