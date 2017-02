"Cena del Pisacan": le delizie del tarassaco a Pedescala di Valdastico

Sabato 25 marzo alle 20.30 è in calendario la tradizionale "Cena del Pisacan" con un menù di piatti a base di tarassaco (in dialetto veneto "pisacan") dagli antipasti ai secondi presso la sede della Pro Loco a Pedescala di Valdastico. Prenotazioni in Pro Loco.

TARASSACO: Il taràssaco comune (Taraxacum officinale, Weber ex F.H.Wigg. 1780) è una pianta erbacea a fiore (angiosperma) appartenente alla famiglia delle Asteracee. Alta tra 3 e 9 cm., presenta una grossa radice a fittone dalla quale si sviluppa, a livello del suolo, una rosetta basale di foglie munite di gambi corti e sotterranei. L'epiteto specifico ne indica le virtù medicamentose, note fin dall'antichità e sfruttate con l'utilizzo delle sue radici e foglie. Il tarassaco è usato generalmente per preparare un'insalata primaverile, che facilita la depurazione, sia da solo che con altre verdure come contorno nel periodo pre-pasquale o pasquale, ma viene anche cucinato insieme al riso o alla pasta. Anche i petali dei fiori possono contribuire a dare sapore e colore a insalate miste. I boccioli sono apprezzabili se preparati sott'olio. I fiori si possono preparare in pastella e quindi friggere. Le tenere rosette basali si possono consumare sia lessate e condite con olio extravergine di oliva, sia saltate in padella con aglio. (da wikipedia.org).

