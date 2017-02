Cena con stripman show alla Birreria Doppio Malto di Thiene

Mercoledì 8 marzo alle 20 la Birreria Doppio Malto di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 organizza per la Festa della Donna una cena speciale dedicata al mondo femminile in una location esclusiva con sottofondo musicaleby by dj set. Grande stripman show alle 22.15. Previsto un menù alla carta con una serie di antipasti, primi, secondi, pizze, bruschette a scelta. Prenotazione obbligatoria: 0445.370832.

