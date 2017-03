Cena con Massimo Dream Man al Ristorante Da Renzo di Montorso Vicentino

Mercoledì 8 marzo alle 20 il Ristorante Pizzeria Da Renzo a Montorso Vicentino in piazza Malenza 29/33 organizza una cena speciale per la Festa della Donna con lo show di Massimo Dream Man. Per informazioni menù/prezzi e prenotazioni: 0444.685415 - 0444.1866723 - renzobruzzo79@outlook.com.

ELENCO RISTORANTI