Cena con Delitto "Lerry Potter e la spada rubata" a Vicenza

Il ristorante/bar V79 di Vicenza organizza venerdì 31 gennaio una serata con delitto a tema “Lerry Potter e la spada rubata”.

Pronto per calarti nel fantastico mondo del maghetto con la cicatrice?

È stata rubata la spada di Goodo Grifondoro e i maghi più famosi, tra i quali voi ospiti, si ritrovano per scoprire che fine ha fatto. Ma qualcosa di oscuro sta per accadere…avverrà un atroce delitto… Chi sarà il colpevole? Riuscirà il commissario Favino con il vostro aiuto a trovare il colpevole.

Gli attori di TheELP vi intratterranno per TUTTA la durata della cena.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il V79 al 0444 581013.

Il costo della cena con spettacolo è di 29 Euro.

MENÙ

ANTIPASTO

Bis di crostini di polenta gusto dello Chef

PRIMO

Crespella fatta in casa ripiena

SECONDO

Il nostro spiedone di carne con patate arroste

DESSERT

Il nostro tiramisù

Acqua, caffè e 1/4 di vino a persona

- SU RICHIESTA (alla prenotazione), MENÙ VEGETARIANO O PER INTOLLERANTI E ALLERGICI -

