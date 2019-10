Cena con delitto senza attori



Il corpo di Luciano Verde, imprenditore di successo nel campo del tessile, viene ritrovato senza vita nella sua auto, uscita di strada sulla via verso l’aeroporto. Non è stato un incidente, ma qualcosa di molto strano, legato alla cena della sera prima, organizzata in suo onore. Luciano infatti stava partendo per il Brasile per iniziare una nuova vita, lontano dal suo impero economico. Ma è stato veramente ucciso? Chi lo voleva morto? La polizia brancola nel buio…



Organizzate le vostre squadre di indagine, giustizia deve essere fatta!

Troverete sui vostri tavoli le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco. Il ritmo delle portate scandisce anche il ritmo dell’indagine. Un conduttore (commissario) gestirà le fasi della cena con delitto e vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi.

Ma… attenzione! Non tutti gli indizi vi verranno comodamente serviti a tavola… alcuni dovrete cercarli!



Dettagli Cena con delitto a Lonigo

L’evento si terrà con un minimo di 30 iscritti.



Il ristorante dove si svolgerà la cena è Agriturismo Al Casale, a Lonigo (VI).

L’evento inizierà alle ore 20:00 di venerdì 11 ottobre 2019.

La quota a persona, da saldare direttamente al locale la sera dell’evento, è di 30€.





Menù della serata:

Tortino morbido alla zucca e salsiccia con fonduta di gorgonzola e crostino

Risotto con porro e speck

Arrosto di maiale al profumo di erbette e patate al forno

Semifreddo alla nocciola

Caffè

Acqua e vino da pasto



– se ci fossero intolleranti al glutine il menù è senza glutine (togliamo il crostino dall’antipasto)

Per vegetariani:

Tortino morbido alla zucca con fonduta di gorgonzola e crostino

Risotto con porro e spolverata di grana

Omelette di verdure e patate al forno

Semifreddo alla nocciola

Caffè

Acqua e vino da pasto