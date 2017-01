"Cena Benefit" per i ragazzi della Curva Sud Vicenza a "La Mesa"

Dopo la presentazione del libro "E non vorrei lo sai lasciarti mai perché" con l'autore Francesco Berlingieri sul mondo ultras negli anni '90, giovedì 26 gennaio alle 20.30 la "Curva Ciemme", i sostenitori storici della squadra di calcio F.C. Bellaguardia di Montecchio Maggiore, organizza una "Cena Benefit" per sostenere economicamente i ragazzi della Curva Sud Vicenza inguaiati con la legge a casua del Daspo presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50. Il menù sarà con antipasto, primo, dolce, acqua, vino e caffè. Infoline per prenotazioni con messaggio privato, precisando il nome e numero di persone: 340.4005322.

Il menù della cena benefit:

Antipasto con polenta funghi e asiago

Pasta col broccolo fiolaro di Creazzo

Vino e Acqua inclusi

Dolce

Caffè

ELENCO CIBO E VINO