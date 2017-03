"Cena Benefit NO TAV" al circolo "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 18 marzo alle 18 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo da Vinci 50 organizza la "Cena Benefit NO TAV" ocn un'iniziativa solidale per sostenere le spese legali di 38 manifestanti No Tav, coinvolti nel "maxiprocesso" e condannati in appello ad 84 anni di carcere oltre ai risarcimenti economici per la resistenza allo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena in Valsusa del 27 giugno 2011 e per il successivo tentativo di riconquistarla il 3 luglio. Dalle ore 18 è prevista una proiezione video con aggiornamenti e dibattito sulla lotta No Tav in Valsusa. Alle ore 20.30 la cena benefit a sostegno della causa No Tav. Costo: 10 euro.

Il menù della serata:

Antipasti

Primo: Pasticcio di verdure

Secondo: Polpettoni di verdure con contorni misti

Dolci

Vino, acqua, caffè

