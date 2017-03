Cena Benefit della Polisportiva Sans Papier al CSA Arcadia di Schio

Venerdì 10 marzo alle 20 la Polisportiva Sans Papier organizza una cena benefit per raccolta fondi al CSA Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18. Il menù prevede un tris di gnocchi preparati ad arte con gran maestria dallo chef Samaras oltre ad acqua, vino, dolce e caffè. Dopo cena la serata è aperta a tutti e si potrà ballare grazie a Sombras dj set e Le BootyBlock, nell'attesa dopo la mezzanotte del compleanno del Signor Cappe. Costo: 15 euro. E' necessaria la prenotazione al numero 345.3293833.

