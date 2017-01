Cena all'Agriturismo Maso Rosso di Rubbio di Conco con Asiago Guide

Sabato 14 gennaio alle 21 Asiago Guide organizza una cena tradizionale all'Agriturismo Maso Rosso di Rubbio di Conco in via Monte Caina 13. Previsto un ricco menù fisso con zuppa "Ruba" o bigoli con il ragù d'anitra, mezzo stinco alla birra cimbra o il tris polenta-sopressa-formaggio, contorni misti, acqua, vino e caffè oltre al vin brulè. Costo: 22 euro tutto compreso. Prenotazioni direttamente al Maso Rosso: 388.3438395.

