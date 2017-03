"Cena al Buio": solidarietà per gli ipovedenti alla Trattoria Al Cervo di Vicenza

Venerdì 24 marzo alle 20 la Trattoria Veneta "Al Cervo" di Vicenza in via Zambeccari 36 (zona Santa Lucia) presenta un nuovo appuntamento mensile con la "Cena al Buio", nata da un progetto di Nadia de Visini in collaborazione con "Biblioteca Italiana Ipovedenti BII Onlus". L'evento culinario "sui generis" vuole risvegliare i sensi del gusto, dell'olfatto, del tatto e dell'udito a scopo di beneficenza. Giocare con le cose, distinguere oggetti comuni senza la vista, godere di sapori e profumi senza lasciarsi influenzare dagli stimoli visivi per parlare col vicino senza i condizionamenti dell'immagine e dell'apparenza. Si tratterà di una cena “completamente al buio” come sfida per tutte le persone vedenti. Ogni partecipante dovrà indovinare cosa gli viene servito senza l’ausilio della vista. Inoltre i camerieri di servizio saranno persone non vedenti in modo che gli unici "disabili" della serata saranno gli invitati. Il menù proposto sarà composto da aperitivo, tre primi piatti, dolce, caffè e bevande incluse: queste sono le uniche informazioni relative alla cena.

DONAZIONE E INFORMAZIONI: Il costo di partecipazione all'evento è di 30 euro a persona (20 euro per la cena e 10 euro per la donazione). Al momento della prenotazione si potranno segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari. La donazione sarà raccolta dall’Associazione Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus e quanto raccolto verrà devoluto di volta in volta a diverse associazioni, che si occupano di disabilità motoria, sensoriale o intellettiva. Il nome dell’associazione beneficiaria verrà comunicato durante la serata. Per prenotazioni: 347.3000421 Nadia de Visini - Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus. Per informazioni: 347.4925005 Elisabetta - Trattoria Veneta al Cervo 0444.515798 - trattoriaveneta@email.it.

