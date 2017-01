"Cena al Buio" all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Venerdì 27 gennaio alle 20.30 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via Capitello 39 propone per la prima volta la "Cena al Buio" per sviluppare e usare i propri sensi, mangiando con una benda sugi occhi per una serata fuori dagli schemi. Lo scopo dell'iniziativa sarà ridurre la distanza psicologica tra non vedenti e vedenti per sperimentare in prima persona cosa vuol dire "non vedere" durante la cena. Non si conoscerà il menù, a parte che sarà formato da antipasto, primo, secondo e dessert oltre ad acqua, vino e caffè. Eventuali intolleranze o allergie alimentari dovranno essere comunicate al momento della prenotazione. Presiederà la serata Marina Pescari, la presidentessa dell'Unione Italiana Non Vedenti e Ipovedenti della sezione di Vicenza. Il locale "H2O" donerà all'associazione la quota di 5 euro per ogni partecipante. La serata è solo su prenotazione. Costo: 25 euro tutto compreso. Infoline per prenotazioni: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

