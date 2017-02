"Cena a Lume di Candela" ai "Canonici" di Barbarano Vicentino

TUTTI GLI EVENTI PER SAN VALENTINO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER SAN VALENTINO 2017 NEL VICENTINO

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante "Ai Canonici" di Barbarano Vicentino in piazza Roma 36 è in programma una serata romantica con "Cena a Lume di Candela" per tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino. Il menù prevede 4 antipasti, 2 primi, un secondo e dessert oltre ad acqua e vini. Costo: 48 euro tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 334.9753997

Il menù della serata:

4 Antipasti: Flam di patate con pancetta affumicata, rosmarino e fonduta ai formaggi - Baccalà Mantecato con polentina brustolà - Insalatina "Ai Canonici" - Crostino di pane con stracciatella di burrata e dadolata di gamberoni

2 Primi piatti: Risotto al tartufo dei Colli Berici - Ravioli alla zucca e ricotta affumicata

Secondo piatto: Maialino da latte al forno, ripieno al lardo di Colonnata e pinoli, accompagnato con patate al forno e broccolo fiolaro gratinato

Dessert: Tartare di fragole con mousse di cioccolato fondente

